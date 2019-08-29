Поисково-спасательные работы на месте обрушившегося здания в Дрогобыче завершено - председатель ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Поисково-спасательные работы на месте разрушенного подъезда дома по ул. Грушевского 101/1 завершено. В настоящее время продолжается разборка завала. Об этом сообщил председатель ГСЧС Николай Чечеткин на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Поисково-спасательные работы завершены. Продолжается разборка завала”, — сообщили спасатели.
В свою очередь председатель ГСЧС Николай Чечеткин заявил, что смерть всех 8-х погибших наступила сразу после обрушения дома.
В частности, он отметил, что “28 августа найдено женщину 1975 года рождения и мужчину 1962 года рождения. 29 августа обнаружены погибшими мужчину 1977 года, женщин 1955, 1940, 1998 годов рождения и 5-летнего мальчика”.
Отмечается, что в ходе работ силами ДСНС спасено 7 человек, в том числе 5 детей.
Добавляется, что по оперативной информации под завалами людей нет.
Напомним, по данным спасателей, 28 августа в 2:46 в Дрогобыче по улице Грушевского, 101, в четырехэтажном четырехподъездном жилом доме произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Причина устанавливается, взрыв газа считают маловероятным. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.
Напомним, правоохранители открыли уголовное производство из-за взрыва в доме в Дрогобыче.