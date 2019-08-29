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Під завалами обваленої будівлі в Дрогобичі виявлено 8 загиблих, з них одна дитина - ДСНС

Під завалами обваленої будівлі в Дрогобичі виявлено 8 загиблих, з них одна дитина - ДСНС

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Станом на 06 годину 29 серпня, триває активна фаза розбору завалу будівельних конструкцій. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України, передає УНН.

“Під завалами виявлено тіла 8 загиблих (з них одна дитина)”, — йдеться у повідомленні.

У ГУ ДСНС зазначили, що тіло хлопчика знайшли о 03.28.

Додається, що в ході проведення пошуково-рятувальних робіт силами ДСНС з під завалів врятовано 7 осіб із них 5 дітей, яких госпіталізовано до медичних закладів з різними травмами.

“Усіх мешканців пошкодженого будинку евакуйовано, їм надається психологічна допомога (залучено 4 психологи ДСНС, надано психологічну допомогу 32 особам) та вирішується питання щодо їх тимчасового розселення”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завантажено та вивезено 29 самоскидів будівельного сміття.

Пошуково-рятувальні роботи проводяться безперервно (позмінно), в ручному режимі із застосуванням засобів малої механізації та інженерної техніки (організовано роботу двох оперативних дільниць з обох боків завалу) і будуть здійснюватися до остаточного виявлення зниклих осіб.

Зазначається, що всього до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 470 осіб та 75 одиниць техніки, з них від ДСНС 189 осіб, 3 кінологічних розрахунки та 29 одиниць техніки, у тому числі пошуково-рятувальний загін Мобільного рятувального центру швидкого реагування із спеціальним обладнанням.

За даними рятувальників, 28 серпня о 2:46 у Дрогобичі по вулиці Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирьохпід’їздному житловому будинку сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх. Причина встановлюється, вибух газу вважають малоймовірним. Будинок повністю відключено від газо-, електро- та водопостачання.

З-під завалів врятували шістьох людей. Раніше повідомлялось про двох загиблих людей, семеро людей постраждали.

Нагадаємо, правоохоронці відкрили кримінальне провадження через вибух у будинку в Дрогобичі.

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