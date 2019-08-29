Під завалами обваленої будівлі в Дрогобичі виявлено 8 загиблих, з них одна дитина - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Станом на 06 годину 29 серпня, триває активна фаза розбору завалу будівельних конструкцій. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України, передає УНН.
“Під завалами виявлено тіла 8 загиблих (з них одна дитина)”, — йдеться у повідомленні.
У ГУ ДСНС зазначили, що тіло хлопчика знайшли о 03.28.
Додається, що в ході проведення пошуково-рятувальних робіт силами ДСНС з під завалів врятовано 7 осіб із них 5 дітей, яких госпіталізовано до медичних закладів з різними травмами.
“Усіх мешканців пошкодженого будинку евакуйовано, їм надається психологічна допомога (залучено 4 психологи ДСНС, надано психологічну допомогу 32 особам) та вирішується питання щодо їх тимчасового розселення”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що завантажено та вивезено 29 самоскидів будівельного сміття.
Пошуково-рятувальні роботи проводяться безперервно (позмінно), в ручному режимі із застосуванням засобів малої механізації та інженерної техніки (організовано роботу двох оперативних дільниць з обох боків завалу) і будуть здійснюватися до остаточного виявлення зниклих осіб.
Зазначається, що всього до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 470 осіб та 75 одиниць техніки, з них від ДСНС 189 осіб, 3 кінологічних розрахунки та 29 одиниць техніки, у тому числі пошуково-рятувальний загін Мобільного рятувального центру швидкого реагування із спеціальним обладнанням.
За даними рятувальників, 28 серпня о 2:46 у Дрогобичі по вулиці Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирьохпід’їздному житловому будинку сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх. Причина встановлюється, вибух газу вважають малоймовірним. Будинок повністю відключено від газо-, електро- та водопостачання.
З-під завалів врятували шістьох людей. Раніше повідомлялось про двох загиблих людей, семеро людей постраждали.
Нагадаємо, правоохоронці відкрили кримінальне провадження через вибух у будинку в Дрогобичі.