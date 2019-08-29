Под завалами обрушившегося здания в Дрогобыче обнаружено 8 погибших, из них один ребенок - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. По состоянию на 6:00 29 августа, продолжается активная фаза разбора завала строительных конструкций. Об этом сообщили в пресс служба ГСЧС Украины, передает УНН.
“Под завалами обнаружены тела 8 погибших (из них один ребенок)”, — говорится в сообщении.
В ГУ ГСЧС отметили, что тело мальчика нашли в 03.28.
Добавляется, что в ходе проведения поисково-спасательных работ силами ГСЧС из-под завалов спасены 7 человек из них 5 детей, которые госпитализированы в медицинские учреждения с различными травмами.
“Всех жителей поврежденного дома эвакуированы, им оказывается психологическая помощь (привлечено 4 психологи ГСЧС, предоставлено психологическую помощь 32 лицам) и решается вопрос об их временного расселения”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что загружено и вывезено 29 самосвалов строительного мусора.
Поисково-спасательные работы проводятся непрерывно (посменно), в ручном режиме с применением средств малой механизации и инженерной техники (организована работа двух оперативных участков с обеих сторон завала) и будут осуществляться до окончательного выявления пропавших.
Отмечается, что всего в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 470 человек и 75 единиц техники, из них от ГСЧС 189 человек, 3 кинологических расчета и 29 единиц техники, в том числе поисково-спасательный отряд Мобильного спасательного центра быстрого реагирования со специальным оборудованием.
По данным спасателей, 28 августа в 2:46 в Дрогобыче по улице Грушевского, 101, в четырехэтажном четырехподъездном жилом доме произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Причина устанавливается, взрыв газа считают маловероятным. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.
Из-под завалов спасли шесть человек. Ранее сообщалось о двух погибших людей, семь человек пострадали.
Напомним, правоохранители открыли уголовное производство из-за взрыва в доме в Дрогобыче.