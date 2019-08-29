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Пошуково-рятувальні роботи на місці обваленої будівлі у Дрогобичі завершено - голова ДСНС

Пошуково-рятувальні роботи на місці обваленої будівлі у Дрогобичі завершено - голова ДСНС

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Пошуково-рятувальні роботи на місці зруйнованого під’їзду будинку по вул. Грушевського 101/1 завершено. Наразі продовжується розбирання завалу. Про це повідомив голова ДСНС Микола Чечоткін на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Пошуково-рятувальні роботи завершено. Триває розбирання завалу”, — повідомили рятувальники.

У свою чергу голова ДСНС Микола Чечоткін заявив, що смерть усіх 8-х загиблих наступила одразу після обвалення будинку.

Зокрема, він зазначив, що “28 серпня знайдено жінку 1975 року народження та чоловіка 1962 року народження. 29 серпня виявлено загиблих чоловіка 1977 року народження, жінок 1955, 1940, 1998 років народження та 5-річного хлопчика”.

Зазначається, що в ході робіт силами ДСНС врятовано 7 осіб, у тому числі 5 дітей.

Додається, що за оперативною інформацією під завалами людей не має.

Нагадаємо, за даними рятувальників, 28 серпня о 2:46 у Дрогобичі по вулиці Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирьохпід’їздному житловому будинку сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх. Причина встановлюється, вибух газу вважають малоймовірним. Будинок повністю відключено від газо-, електро- та водопостачання.

Нагадаємо, правоохоронці відкрили кримінальне провадження через вибух у будинку в Дрогобичі.

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