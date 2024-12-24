"Пошло на дно из-за санкций": ЦПД при СНБО о аварии российского судна Ursa Major

Российский корабль Ursa Major затонул в Средиземном море в результате критического технического состояния флота рф из-за войны против Украины и санкций, считают в Центре противодействия дезинформации при СНБО, сообщает УНН.

Детали

По официальной информации, судно Ursa Major перевозило портовые краны, а пунктом назначения должен был стать владивосток. Однако, как указали в ЦПД при СНБО, в мае 2022 года США ввели санкции против Ursa Major из-за участия судна в транспортировке военной техники для российских войск в Сирии.

Судно принадлежит попавшей под санкции российской судоходной компании ООО "СК-Юг". Поэтому, вероятно, что на самом деле Ursa Major мог вывозить российское оружие из Сирии.

Инцидент стал как минимум пятым с российскими судами за последние 2 недели. Это очередное следствие критического технического состояния, в котором находится российский флот из-за войны против Украины и санкций