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"Пошло на дно из-за санкций": ЦПД при СНБО о аварии российского судна Ursa Major

"Пошло на дно из-за санкций": ЦПД при СНБО о аварии российского судна Ursa Major

Киев  •  УНН

 • 5140 просмотра

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Российское судно Ursa Major, находившееся под санкциями США, затонуло в Средиземном море. 14 членов экипажа спасены, двое считаются пропавшими без вести.

Российский корабль Ursa Major затонул в Средиземном море в результате критического технического состояния флота рф из-за войны против Украины и санкций, считают в Центре противодействия дезинформации при СНБО, сообщает УНН.

Детали

По официальной информации, судно Ursa Major перевозило портовые краны, а пунктом назначения должен был стать владивосток. Однако, как указали в ЦПД при СНБО, в мае 2022 года США ввели санкции против Ursa Major из-за участия судна в транспортировке военной техники для российских войск в Сирии.

Судно принадлежит попавшей под санкции российской судоходной компании ООО "СК-Юг". Поэтому, вероятно, что на самом деле Ursa Major мог вывозить российское оружие из Сирии.

Инцидент стал как минимум пятым с российскими судами за последние 2 недели. Это очередное следствие критического технического состояния, в котором находится российский флот из-за войны против Украины и санкций

- заявили в ЦПД при СНБО.

Напомним

Российское торговое судно Ursa Major затонуло в Средиземном море у берегов Испании. Четырнадцать членов экипажа доставили в порт Картахены в понедельник вечером, еще двое считаются пропавшими без вести.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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