Поврежденные войной дома ремонтировали некачественными материалами - прокуратура

Детали

По ходатайству прокуроров Подольской окружной прокуратуры города Киева суд отстранил от должности директора КП «Житлоинвестбуд-УКБ», который подозревается в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия при восстановлении двух жилых домов, поврежденных из-за обстрелов.

Также суд избрал чиновнику меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на два месяца.

По данным следствия, подозреваемый при проведении работ по восстановлению жилых домов по ул. Межевой не проконтролировал соответствие использованных подрядчиком материалов требованиям государственных стандартов и другим нормативным документам.

Сумма ущерба составляет около 800 тысяч грн.

Действия должностного лица квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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