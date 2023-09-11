Завдали 3,5 млн збитків на ремонті дитячого табору: у Києві підряднику повідомили про підозру

Деталі

Згідно з матеріалами слідства, між дитячим закладом оздоровлення та відпочинку «ЗМІНА», який підпорядковується Департаменту культури, молоді та спорту КМДА, та приватним підприємством були укладені договори про капітальний ремонт корпусів.

У подальшому на підставі актів виконаних робіт на рахунки підрядної організації були перераховані бюджетні кошти.

Як встановило слідство, керівник підрядної організації підписав акти виконаних будівельних робіт, до яких були внесені недостовірні відомості щодо їх вартості та проведених витрат.

Внаслідок цього столичному бюджету завдано збитків на понад 3,5 млн грн, що підтверджується висновками експертів.

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