Нанесли 3,5 млн убытков на ремонте детского лагеря: в Киеве подрядчику сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. В Киеве правоохранители сообщили о подозрении руководителю подрядной организации по факту присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах на ремонте детского лагеря. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.
Детали
Согласно материалам следствия, между детским учреждением оздоровления и отдыха «ЗМІНА», который подчиняется Департаменту культуры, молодежи и спорта КГГА, и частным предприятием были заключены договоры о капитальном ремонте корпусов.
В дальнейшем на основании актов выполненных работ на счета подрядной организации были перечислены бюджетные средства.
Как установило следствие, руководитель подрядной организации подписал акты выполненных строительных работ, в которые были внесены недостоверные сведения относительно их стоимости и проведенных расходов.
Вследствие этого столичному бюджету нанесен ущерб на более 3,5 млн грн, что подтверждается выводами экспертов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Перед судом предстанет руководитель КП за хищение 6 млн грн при строительстве Подольского моста