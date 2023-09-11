Нанесли 3,5 млн убытков на ремонте детского лагеря: в Киеве подрядчику сообщили о подозрении

Детали

Согласно материалам следствия, между детским учреждением оздоровления и отдыха «ЗМІНА», который подчиняется Департаменту культуры, молодежи и спорта КГГА, и частным предприятием были заключены договоры о капитальном ремонте корпусов.

В дальнейшем на основании актов выполненных работ на счета подрядной организации были перечислены бюджетные средства.

Как установило следствие, руководитель подрядной организации подписал акты выполненных строительных работ, в которые были внесены недостоверные сведения относительно их стоимости и проведенных расходов.

Вследствие этого столичному бюджету нанесен ущерб на более 3,5 млн грн, что подтверждается выводами экспертов.

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