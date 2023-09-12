Пошкоджені війною будинки ремонтували неякісними матеріалами - прокуратура

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За клопотанням прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва суд відсторонив від посади директора КП «Житлоінвестбуд-УКБ», який підозрюється у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки при відновленні двох житлових будинків, пошкоджених через обстріли.

Також суд обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком на дві місяці.

За даними слідства, підозрюваний при проведенні робіт з відновлення житлових будинків по вул. Межовій не проконтролював відповідність використаних підрядником матеріалів вимогам державних стандартів та іншим нормативним документам.

Сума збитків становить близько 800 тисяч грн.

Дії посадовця кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

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