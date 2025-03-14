Посевную начали уже 15 областей - Минагро
Киев • УНН
По состоянию на 13 марта аграрии уже засеяли 83 тыс. га яровых культур в 15 областях. В 2025 году планируют засеять более 5,7 млн га, увеличив площади под яровой пшеницей на 28%.
Украинские аграрии засеяли уже 83 тыс. га яровых культур в 15 областях, в целом в этом году планируют засеять более 5,7 млн га, увеличив площади под яровой пшеницей на 28%, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль в пятницу в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Украинские аграрии активно начали сев ранних яровых культур. По состоянию на 13 марта в 15 областях уже засеяно 83 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур. Еще неделю назад работы велись только в двух южных областях – Николаевской и Одесской. Сейчас к ним присоединились еще 13 регионов", - написал Коваль.
С его слов, уже засеяли:
- ячмень – 45,2 тыс. га;
- горох – 17,8 тыс. га;
- яровая пшеница – 12,9 тыс. га;
- овес – 7,2 тыс. га.
Регионы-лидеры сева: Тернопольщина – 15,2 тыс. га; Волынь – 11 тыс. га; Ровненщина – 10,84 тыс. га; Винниччина – 10,1 тыс. га; Николаевщина – 10 тыс. га.
"В 2025 году планируем засеять более 5,7 млн га яровых зерновых и зернобобовых, что соответствует уровню 2024 года. Особенность нового сезона – увеличение площадей под яровой пшеницей на 28% (до 222,8 тыс. га). Это связано с ростом спроса со стороны переработчиков и экспортеров", - отметил министр.
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