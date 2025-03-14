Посівну розпочали вже 15 областей - Мінагро

Українські аграрії засіяли вже 83 тис. га ярих культур у 15 областях, загалом цього року планують засіяти понад 5,7 млн га, збільшивши площі під ярою пшеницею на 28%, повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

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"Українські аграрії активно розпочали сівбу ранніх ярових культур. Станом на 13 березня в 15 областях вже засіяно 83 тис. га ярих зернових та зернобобових культур. Ще тиждень тому роботи велися лише у двох південних областях – Миколаївській та Одеській. Зараз до них приєдналися ще 13 регіонів", - написав Коваль.

З його слів, уже засіяли:

ячмінь – 45,2 тис. га;

горох – 17,8 тис. га;

яра пшениця – 12,9 тис. га;

овес – 7,2 тис. га.

Регіони-лідери сівби: Тернопільщина – 15,2 тис. га; Волинь – 11 тис. га; Рівненщина – 10,84 тис. га; Вінниччина – 10,1 тис. га; Миколаївщина – 10 тис. га.

"У 2025 році плануємо засіяти понад 5,7 млн га ярих зернових і зернобобових, що відповідає рівню 2024 року. Особливість нового сезону – збільшення площ під ярою пшеницею на 28% (до 222,8 тис. га). Це пов’язано зі зростанням попиту з боку переробників та експортерів", - зазначив міністр.

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