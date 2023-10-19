Чиновник Госдепа США уходит в отставку из-за политики администрации Байдена в отношении Израиля и Газы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Чиновник Государственного департамента США, который занимался вопросами поставок оружия иностранным государствам, подал в среду в отставку. Как передает The Washington Post, такое решение чиновник принял из-за того, какая политика администрации президента США Джо Байдена по конфликту в Израиле и секторе Газа, сообщает УНН.
Детали
Джош Пол, который был много лет чиновником Государственного департамента, опубликовал письмо на своей странице в LinkedIn, в котором объяснил, что поставки Израилю летального оружия и боеприпасов являются «импульсивным» и «чрезвычайным разочарованием». Чиновник заявил, что не может продолжать работу, которая в настоящее время, по его словам, способствует гибели палестинских гражданских лиц.
Цитата
"У меня была своя доля дебатов, дискуссий и усилий, направленных на изменение политики в отношении спорных продаж вооружений", - также сообщил Пол изданию HuffPost. "Было понятно, что с этим не поспоришь. Учитывая, что я не мог ничего изменить, я подал в отставку", – добавил он.
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