Посадовець Держдепу США йде у відставку через політику адміністрації Байдена щодо Ізраїлю та Гази
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Посадовець Державного департаменту США, який займався питаннями постачання зброї іноземним державам, подав у середу у відставку. Як передає The Washington Post, таке рішення чиновник ухвалив через те, яка політика адміністрації президента США Джо Байдена щодо конфлікту в Ізраїлі та секторі Гази, повідомляє УНН.
Деталі
Джош Пол, який був багато років чиновником Державного департаменту, опублікував лист на своїй сторінці в LinkedIn, у якому пояснив, що постачання Ізраїлю летальної зброї та боєприпасів є «імпульсивним» і «надзвичайним розчаруванням». Посадовець заявив, що не може продовжувати роботу, яка наразі, за його словами, сприяє загибелі палестинських цивільних осіб.
Цитата
"У мене була своя частка дебатів, дискусій і зусиль, спрямованих на зміну політики щодо суперечливих продажів озброєнь", - також повідомив Пол виданню HuffPost. "Було зрозуміло, що з цим не посперечаєшся. З огляду на те, що я не міг нічого змінити, я подав у відставку", – додав він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Підтримка Ізраїлю Заходом підриває прихильність до України країн глобального Півдня - Financial Times