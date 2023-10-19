Посадовець Держдепу США йде у відставку через політику адміністрації Байдена щодо Ізраїлю та Гази

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Джош Пол, який був багато років чиновником Державного департаменту, опублікував лист на своїй сторінці в LinkedIn, у якому пояснив, що постачання Ізраїлю летальної зброї та боєприпасів є «імпульсивним» і «надзвичайним розчаруванням». Посадовець заявив, що не може продовжувати роботу, яка наразі, за його словами, сприяє загибелі палестинських цивільних осіб.

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"У мене була своя частка дебатів, дискусій і зусиль, спрямованих на зміну політики щодо суперечливих продажів озброєнь", - також повідомив Пол виданню HuffPost. "Було зрозуміло, що з цим не посперечаєшся. З огляду на те, що я не міг нічого змінити, я подав у відставку", – додав він.

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