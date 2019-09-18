Поручитель ПриватБанка пошел на мировое соглашение с НБУ

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 58999 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111381 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103220 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110247 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119661 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148283 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148670 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140465 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 187863 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Поручитель ПриватБанка пошел на мировое соглашение с НБУ

Поручитель ПриватБанка пошел на мировое соглашение с НБУ

Киев  •  УНН

 • 9692 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. В среду, 18 сентября, Центральный апелляционный хозяйственный суд утвердил мировое соглашение между Национальным банком Украины и ООО “Арлан”, что является имущественным поручителем по кредитным обязательствам АО КБ “Приватбанк”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

“ООО „Арлан“ выступило инициатором заключения мирового соглашения, согласно которому взяла на себя обязательство погасить задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости ипотечного имущества, на которое Национальный банк обращал взыскание в этом процессе”, — говорится в сообщении.

В НБУ отметили, мая 2018 года Национальный банк подал в Хозяйственный суд Днепропетровской исковое заявление об обращении взыскания на недвижимое имущество, принадлежащее ООО “Арлан”. Это имущество было передано в ипотеку в качестве обеспечения обязательств АО КБ “Приватбанк” по кредиту рефинансирования. 13 февраля 2019 года Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил иск Национального банка к указанной компании, однако это решение было обжаловано ответчиком в суде апелляционной инстанции.

Напомним, 11 сентября в 12.00 в Днепре в офисе ПриватБанка начались обыски.

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