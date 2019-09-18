Поручитель ПриватБанка пошел на мировое соглашение с НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. В среду, 18 сентября, Центральный апелляционный хозяйственный суд утвердил мировое соглашение между Национальным банком Украины и ООО “Арлан”, что является имущественным поручителем по кредитным обязательствам АО КБ “Приватбанк”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
“ООО „Арлан“ выступило инициатором заключения мирового соглашения, согласно которому взяла на себя обязательство погасить задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости ипотечного имущества, на которое Национальный банк обращал взыскание в этом процессе”, — говорится в сообщении.
В НБУ отметили, мая 2018 года Национальный банк подал в Хозяйственный суд Днепропетровской исковое заявление об обращении взыскания на недвижимое имущество, принадлежащее ООО “Арлан”. Это имущество было передано в ипотеку в качестве обеспечения обязательств АО КБ “Приватбанк” по кредиту рефинансирования. 13 февраля 2019 года Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил иск Национального банка к указанной компании, однако это решение было обжаловано ответчиком в суде апелляционной инстанции.
Напомним, 11 сентября в 12.00 в Днепре в офисе ПриватБанка начались обыски.