Поручитель ПриватБанку пішов на мирову угоду з НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. В середу,18 вересня, Центральний апеляційний господарський суд затвердив мирову угоду між Національним банком України та ТОВ “Арлан”, що є майновим поручителем за кредитними зобов’язаннями АТ КБ “Приватбанк”. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу НБУ.
“ТОВ „Арлан“ виступило ініціатором укладення мирової угоди, згідно з якою взяло на себе зобов’язання погасити заборгованість ПриватБанку за кредитом рефінансування в сумі, що дорівнює ринковій вартості іпотечного майна, на яке Національний банк звертав стягнення в цьому судовому процесі”, — сказано у повідомленні.
У НБУ зазначили, що у травні 2018 року Національний банк подав до Господарського суду Дніпропетровської позовну заяву про звернення стягнення на нерухоме майно, що належить ТОВ “Арлан”. Це майно було передано в іпотеку як забезпечення зобов’язань АТ КБ “Приватбанк” за кредитом рефінансування. 13 лютого 2019 року Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позов Національного банку до вказаної компанії, проте це рішення було оскаржене відповідачем у суді апеляційної інстанції.
Нагадаємо, 11 вересня о 12.00 в Дніпрі в офісі ПриватБанку почалися обшуки.