Портреты путина и благодарности от фсб: в Киеве прекратили работу колл-центров, проведено 15 обысков

В столице проведена масштабная операция, в результате которой прекращена работа колл-центров, специализировавшихся на мошенничестве в сфере финансовых услуг. Состоялось 15 обысков, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Установлено, что в Киеве действует группа лиц, которые с целью завладения денежными средствами граждан, организовывали так называемые колл-центры, которые предлагали инвестировать деньги в криптовалюту или выгодную торговлю на фондовых биржах, а также заработки на криптовалютных платформах - говорится в сообщении.

Детали

По данным Офиса Генпрокурора, операторы, представляясь сотрудниками банковских учреждений, инвестиционных и телекоммуникационных компаний, получали конфиденциальные данные граждан, доступ к личным кабинетам и их средствам.

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Сегодня прокуроры органов Киевской городской прокуратуры, в рамках расследования уголовных производств о мошенническом завладении средствами граждан, провели 15 обысков по местам деятельности мошеннических "колл-центров" на территории города Киева - говорится в сообщении.

В ходе обысков изъята компьютерная техника (более 300 системных блоков и ноутбуков), мобильные телефоны, стартовые пакеты, различные поддельные удостоверения и другие вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного производства.

Также в кабинетах офисов, где размещались "колл-центры", нашли символику страны-агрессора, портреты путина, а также благодарности от фсб, бланки российских документов, происхождение которых устанавливается.

Сейчас следственные действия продолжаются. Устанавливаются организаторы незаконного колл-центра.

Досудебное расследование в уголовных производствах осуществляют следователи столичной полиции.

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