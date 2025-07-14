Портреты путина и благодарности от фсб: в Киеве прекратили работу колл-центров, проведено 15 обысков
Киев • УНН
В Киеве разоблачены мошеннические колл-центры, предлагавшие инвестиции в криптовалюту и торговлю на биржах. Во время обысков изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, а также символика страны-агрессора и благодарности от фсб.
В столице проведена масштабная операция, в результате которой прекращена работа колл-центров, специализировавшихся на мошенничестве в сфере финансовых услуг. Состоялось 15 обысков, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Установлено, что в Киеве действует группа лиц, которые с целью завладения денежными средствами граждан, организовывали так называемые колл-центры, которые предлагали инвестировать деньги в криптовалюту или выгодную торговлю на фондовых биржах, а также заработки на криптовалютных платформах
Детали
По данным Офиса Генпрокурора, операторы, представляясь сотрудниками банковских учреждений, инвестиционных и телекоммуникационных компаний, получали конфиденциальные данные граждан, доступ к личным кабинетам и их средствам.
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Сегодня прокуроры органов Киевской городской прокуратуры, в рамках расследования уголовных производств о мошенническом завладении средствами граждан, провели 15 обысков по местам деятельности мошеннических "колл-центров" на территории города Киева
В ходе обысков изъята компьютерная техника (более 300 системных блоков и ноутбуков), мобильные телефоны, стартовые пакеты, различные поддельные удостоверения и другие вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного производства.
Также в кабинетах офисов, где размещались "колл-центры", нашли символику страны-агрессора, портреты путина, а также благодарности от фсб, бланки российских документов, происхождение которых устанавливается.
Сейчас следственные действия продолжаются. Устанавливаются организаторы незаконного колл-центра.
Досудебное расследование в уголовных производствах осуществляют следователи столичной полиции.
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