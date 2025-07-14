Портрети путіна та подяки від фсб: у Києві припинили роботу колл-центрів, проведено 15 обшуків
Київ • УНН
У Києві викрито шахрайські колл-центри, що пропонували інвестиції в криптовалюту та торгівлю на біржах. Під час обшуків вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, а також символіку країни-агресора та подяки від фсб.
У столиці проведено масштабну операцію, в результаті якої припинено роботу колл-центрів, що спеціалізувалася на шахрайстві у сфері фінансових послуг. Відбулося 15 обшуків, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.
Встановлено, що у Києві діє група осіб, які з метою заволодіння грошових коштів громадян, організовувала так звані колл-центри, які пропонували інвестувати гроші у криптовалюту чи вигідну торгівлю на фондових біржах, а також заробітки на криптовалютних платформах
Деталі
За даними Офісу Генпрокурора, оператори, представляючись працівниками банківських установ, інвестиційних та телекомунікаційних компаній, отримували конфіденційні дані громадян, доступ до особистих кабінетів та їх коштів.
Шахраї викрадають кошти через фальшиві Telegram-боти: як захиститися03.07.25, 12:21 • 1113 переглядiв
Сьогодні прокурори органів Київської міської прокуратури, в рамках розслідування кримінальних проваджень про шахрайське заволодіння коштами громадян, провели 15 обшуків за місцями діяльності шахрайських "колл-центрів" на території міста Києва
У ході обшуків вилучено комп’ютерну техніку (більше 300 системних блоків та ноутбуків), мобільні телефони, стартові пакети, різні підроблені посвідчення та інші речові докази, які мають значення для кримінального провадження.
Також у кабінетах офісів, де розміщувались "колл-центри", знайшли символіку країни-агресора, портрети путіна, а також подяки від фсб, бланки російських документів, походження яких встановлюється.
Наразі слідчі дії тривають. Встановлюються організатори незаконного колл-центру.
Досудове розслідування у кримінальних провадження здійснюють слідчі столичної поліції.
"Грошова нагорода" за опитування спустошує рахунки: шо відомо про нову шахрайську схему08.07.25, 12:13 • 1424 перегляди