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Портрети путіна та подяки від фсб: у Києві припинили роботу колл-центрів, проведено 15 обшуків

Київ • УНН

 • 2108 перегляди

У Києві викрито шахрайські колл-центри, що пропонували інвестиції в криптовалюту та торгівлю на біржах. Під час обшуків вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, а також символіку країни-агресора та подяки від фсб.

Портрети путіна та подяки від фсб: у Києві припинили роботу колл-центрів, проведено 15 обшуків

У столиці проведено масштабну операцію, в результаті якої припинено роботу колл-центрів, що спеціалізувалася на шахрайстві у сфері фінансових послуг. Відбулося 15 обшуків, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Встановлено, що у Києві діє група осіб, які з метою заволодіння грошових коштів громадян, організовувала так звані колл-центри, які пропонували інвестувати гроші у криптовалюту чи вигідну торгівлю на фондових біржах, а також заробітки на криптовалютних платформах 

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними Офісу Генпрокурора, оператори, представляючись працівниками банківських установ, інвестиційних та телекомунікаційних компаній, отримували конфіденційні дані громадян, доступ до особистих кабінетів та їх коштів.

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Сьогодні прокурори органів Київської міської прокуратури, в рамках розслідування кримінальних проваджень про шахрайське заволодіння коштами громадян, провели 15 обшуків за місцями діяльності шахрайських "колл-центрів" на території міста Києва 

- йдеться у повідомленні.

У ході обшуків вилучено комп’ютерну техніку (більше 300 системних блоків та ноутбуків), мобільні телефони, стартові пакети, різні підроблені посвідчення та інші речові докази, які мають значення для кримінального провадження.

Також у кабінетах офісів, де розміщувались "колл-центри", знайшли символіку країни-агресора, портрети путіна, а також подяки від фсб, бланки російських документів, походження яких встановлюється.

Наразі слідчі дії тривають. Встановлюються організатори незаконного колл-центру.

Досудове розслідування у кримінальних провадження здійснюють слідчі столичної поліції.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

КиївКримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Київ
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