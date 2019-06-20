Портнов прокомментировал решение КНУ об отмене его назначения на должность

КИЕВ. 20 июня. УНН. Экс-заместитель главы Администрации Президента Януковича Андрей Портнов заявил, что принимает решение администрации КНУ об отмене приказа о его назначении в университет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на канал Андрея Портнова в Telegram.