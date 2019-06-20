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Портнов прокомментировал решение КНУ об отмене его назначения на должность

Киев • УНН

 • 8942 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Экс-заместитель главы Администрации Президента Януковича Андрей Портнов заявил, что принимает решение администрации КНУ об отмене приказа о его назначении в университет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на канал Андрея Портнова в Telegram.

Портнов прокомментировал решение КНУ об отмене его назначения на должность

"Администрация Национального университета им. Шевченко отменила приказ о моем назначении в университет. Спокойно принимаю это решение и продолжаю заниматься Порошенко", написал Андрей Портнов в Telegram.

Напомним, ректор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Леонид Губерский поздно вечером 20 июня пообещал студентам отменить решение о назначении Андрея Портнова в должности на кафедре конституционного права юридического факультета КНУ и извинился за попытку его назначения. Об этом сообщал УНН со ссылкой на Телеграмм канал "СИЧ".

"Победа! Ректор пообещал отменить решение о принятии на должность Портнова и извинился", говорится в сообщении.

Ректор написал приказ об отмене назначения Портнова прямо во время встречи со студентами.

Ранее ректор КНУ Леонид Губерский в 22:00 прибыл на митинг студентов, протестующих против назначения Андрея Портнова на преподавательской должности.

Под главным корпусом КНУ проходил митинг студентов с требованием освободить экс-заместителя главы Администрации Президента Януковича Андрея Портнова.

На акции, которая началась около 18:30 собралось несколько сотен участников.

"Мы не можем мириться приходу зла", "Сегодня Портнов, завтра Янукович" - плакаты с такими высказываниями держали участники акции.

Активисты передали обращение к ректору КНУ им. Тараса Шевченко Леониду Губерскому. Сам ректор к участникам акции тогда не вышел.

В обращении протестующие требовали не возобновлять Портнова на преподавательской должности, а также чтобы ректор принес публичные извинения.

Часть участников акции прошли в помещения университета и устроили там сидячий протест.

Напомним, 19 июня Портнов возобновился на кафедре конституционного права юридического факультета КНУ.

Как сообщал УНН, в вузе не считают такое восстановление ударом по репутации заведения и не усматривают ничего удивительного в акции протеста студентов.

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