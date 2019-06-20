Портнов прокомментировал решение КНУ об отмене его назначения на должность
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Экс-заместитель главы Администрации Президента Януковича Андрей Портнов заявил, что принимает решение администрации КНУ об отмене приказа о его назначении в университет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на канал Андрея Портнова в Telegram.
"Администрация Национального университета им. Шевченко отменила приказ о моем назначении в университет. Спокойно принимаю это решение и продолжаю заниматься Порошенко", написал Андрей Портнов в Telegram.
Напомним, ректор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Леонид Губерский поздно вечером 20 июня пообещал студентам отменить решение о назначении Андрея Портнова в должности на кафедре конституционного права юридического факультета КНУ и извинился за попытку его назначения. Об этом сообщал УНН со ссылкой на Телеграмм канал "СИЧ".
"Победа! Ректор пообещал отменить решение о принятии на должность Портнова и извинился", говорится в сообщении.
Ректор написал приказ об отмене назначения Портнова прямо во время встречи со студентами.
Ранее ректор КНУ Леонид Губерский в 22:00 прибыл на митинг студентов, протестующих против назначения Андрея Портнова на преподавательской должности.
Под главным корпусом КНУ проходил митинг студентов с требованием освободить экс-заместителя главы Администрации Президента Януковича Андрея Портнова.
На акции, которая началась около 18:30 собралось несколько сотен участников.
"Мы не можем мириться приходу зла", "Сегодня Портнов, завтра Янукович" - плакаты с такими высказываниями держали участники акции.
Активисты передали обращение к ректору КНУ им. Тараса Шевченко Леониду Губерскому. Сам ректор к участникам акции тогда не вышел.
В обращении протестующие требовали не возобновлять Портнова на преподавательской должности, а также чтобы ректор принес публичные извинения.
Часть участников акции прошли в помещения университета и устроили там сидячий протест.
Напомним, 19 июня Портнов возобновился на кафедре конституционного права юридического факультета КНУ.
Как сообщал УНН, в вузе не считают такое восстановление ударом по репутации заведения и не усматривают ничего удивительного в акции протеста студентов.