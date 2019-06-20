Портнов прокоментував рішення КНУ про скасування його призначення на посаду
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Екс-заступник голови Адміністрації Президента часів Януковича Андрій Портнов заявив, що приймає рішення адміністрації КНУ про скасування наказу про його призначення в університет. Про це повідомляє УНН з посиланням на канал Андрія Портнова у Telegram.
"Адміністрація Національного університету ім. Шевченко скасувала наказ про моє призначення в університет. Спокійно приймаю це рішення і продовжую займатися Порошенко", написав Андрій Портнов у Telegram.
Нагадаємо, ректор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Леонід Губерський пізно ввечері 20 червня пообіцяв студентам скасувати рішення про призначення Андрія Портнова на посаді на кафедрі конституційного права юридичного факультету КНУ і вибачився за спробу його призначення. Про це повідомляв УНН з посиланням на Телеграм-канал "СІЧ".
"Перемога! Ректор пообіцяв скасувати рішення щодо прийняття на посаду Портнова та вибачився", йдеться у повідомленні.
Ректор написав наказ про скасування призначення Портнова прямо під час зустрічі зі студентами.
Раніше ректор КНУ Леонід Губерський о 22:00 прибув на мітинг студентів, які протестують проти призначення Андрія Портнова на викладацькій посаді.
Під головним корпусом КНУ відбувався мітинг студентів з вимогою звільнити екс-заступника голови Адміністрації Президента часів Януковича Андрія Портнова.
На акції, яка почалася близько 18.30 зібралося кілька сотень учасників.
“Ми не можемо толерувати прихід зла”, “Сьогодні Портнов, завтра Янукович” — плакати з такими висловами тримали учасники акції.
Активісти передали звернення до ректора КНУ ім. Тараса Шевченка Леоніда Губерського. Сам ректор до учасників акції тоді не вийшов.
У зверненні протистувальники вимагали не поновлювати Портнова на викладацькій посаді, а також аби ректор приніс публічні вибачення.
Частина учасників акції пройшли до приміщень університету та влаштували там сидячий протест.
Нагадаємо, 19 червня Портнов поновився на кафедрі конституційного права юридичного факультету КНУ.
Як повідомляв УНН, у виші не вважають таке поновлення ударом по репутації закладу та не вбачають нічого надзвичайного в акції протесту студентів.