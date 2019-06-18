Портнов: ГБР начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и Парубия

"Сегодня Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и Парубия в связи с фальсификацией ними документов о формировании в 2016-м году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения Кабинета Министров", - написал Портнов.

Ранее УНН сообщал, что в ГБР поступила пятая заявление Портнова.

Напомним, вчера, 13 июня, бывший заместитель главы Администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что подал в Государственный бюро расследований новое заявление о "преступлениях" пятого президента Петра Порошенко и спикера Верховной Рады Андрей Парубия.

Еще раньше, 30 мая, следователи ГБР начали уголовное производство по четвертой жалобе экс-заместителя главы АП Януковиче Андрея Портнова по обвинению Петра Порошенко в совершении преступлений.