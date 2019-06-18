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Портнов: ДБР почало п'яте кримінальне провадження стосовно Порошенко і Парубія

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Державне бюро розслідувань почало п'яте кримінальне провадження стосовно п'ятого президента України Петра Порошенко і спікера ВРУ Андрія Парубія. Про це повідомив колишній заступник глави Адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрій Портнов 18 червня на власному Telegram-каналі, передає УНН.

Портнов: ДБР почало п'яте кримінальне провадження стосовно Порошенко і Парубія

"Сьогодні Державне бюро розслідувань почало п'яте кримінальне провадження стосовно Порошенко і Парубія у зв'язку з фальсифікацією ними документів про формування в 2016-му році коаліції депутатських фракцій і незаконного призначення Кабінету Міністрів", - написав Портнов.

Раніше УНН повідомляв, що до ДБР надійшла п'ята заява Портнова.

Нагадаємо, вчора, 13 червня, колишній заступник глави Адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що подав до Державного бюро розслідувань нову заяву про "злочини" п’ятого президента Петра Порошенка та спікера Верховної ради Андрій Парубія.

Ще раніше, 30 травня, слідчі ДБР почали кримінальне провадження за четвертою скаргою екс-заступника глави АП часів Януковича Андрія Портнова за звинуваченням Петра Порошенка у скоєнні злочинів.

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