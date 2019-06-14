До ДБР надійшла п'ята заява Портнова
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. До Державного бюро розслідувань надійшла нова заява колишнього заступника глави Адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрія Портнова. Про це журналісту УНН повідомили у прес-службі ДБР.
"Вона (заява – ред.) до нас вчора після обіду надійшла. У нас є 24 години для прийняття процесуального рішення по ній, чи вносити чи не вносити (відомості – ред.)", - зазначили у прес-службі.
Нагадаємо, вчора, 13 червня, колишній заступник глави Адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що подав до Державного бюро розслідувань нову заяву про "злочини" п’ятого президента Петра Порошенка та спікера Верховної ради Андрій Парубія.