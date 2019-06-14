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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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15:51 • 15996 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

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До ДБР надійшла п'ята заява Портнова

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. До Державного бюро розслідувань надійшла нова заява колишнього заступника глави Адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрія Портнова. Про це журналісту УНН повідомили у прес-службі ДБР.

До ДБР надійшла п'ята заява Портнова

"Вона (заява – ред.) до нас вчора після обіду надійшла. У нас є 24 години для прийняття процесуального рішення по ній, чи вносити чи не вносити (відомості – ред.)", - зазначили у прес-службі.

Нагадаємо, вчора, 13 червня, колишній заступник глави Адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що подав до Державного бюро розслідувань нову заяву про "злочини" п’ятого президента Петра Порошенка та спікера Верховної ради Андрій Парубія.

Українські Національні Новини

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