В ГБР поступило пятая заявление Портнова

"Оно (заявление - ред.) к нам вчера после обеда поступило. У нас есть 24 часа для принятия процессуального решения по нему, вносить или не вносить (сведения - ред.)", - отметили в пресс-службе.

Напомним, вчера, 13 июня, бывший заместитель главы Администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что подал в Государственное бюро расследований новое заявление о "преступлениях" пятого президента Петра Порошенко и спикера Верховной Рады Андрей Парубия.