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Портнов подав п’яту заяву до ДБР, на цей раз проти Порошенка та Парубія

Київ • УНН

 • 15448 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Колишній заступник глави Адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрій Портнов заявив, що подав до Державного бюро розслідувань нову заяву про "злочини" колишнього глави держави Петра Порошенка та спікера Верховної ради Андрій Парубія. Про це він повідомив 12 червня на власному Telegram-каналі, передає УНН.

Портнов подав п’яту заяву до ДБР, на цей раз проти Порошенка та Парубія

"З огляду на, що я теж вже був допитаний по всіх чотирьох епізодах причетності Порошенко до відмивання коштів, несплаті податків, узурпації влади, зловживанні службовим становищем і державній зраді, щоб не втрачати часу, мною подано нову заяву щодо Порошенко і Парубія", - написав Портнов.

На цей раз за результатами доказів, публічно оприлюднених 11 червня на засіданні Конституційного Суду України.

"Коротка фабула в тому, що злочинне співтовариство Порошенко-Парубія сфальсифікував документи про наявність коаліції і з метою узурпації влади незаконно призначило на ключові пости чиновників, заволодівши контролем над бюджетом і ресурсами держави", - додав Портнов.

Окрім того, він зазначив, що за чотирма першим заявами про злочини Порошенка, Державне бюро розслідувань наразі проводить ряд першочергових слідчих дій та допитів.

Нагадаємо, 30 травня слідчі Державного бюро розслідувань почали кримінальне провадження за четвертою скаргою екс-заступника глави АП часів Януковича Андрія Портнова за звинуваченням Петра Порошенка у скоєнні злочинів.

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