Портнов подал пятое заявление в ГБР, на этот раз против Порошенко и Парубия

"Учитывая, что я тоже уже был допрошен по всем четырем эпизодам причастности Порошенко к отмыванию средств, неуплате налогов, узурпации власти, злоупотреблении служебным положением и государственной измене, чтобы не терять времени, мной подано новое заявление относительно Порошенко и Парубия", - написал Портнов.

На этот раз по результатам доказательств, публично обнародованных 11 июня на заседании Конституционного Суда Украины.

"Краткая фабула в том, что преступное сообщество Порошенко-Парубия сфальсифицировал документы о наличии коалиции и с целью узурпации власти незаконно назначило на ключевые посты чиновников, завладев контролем над бюджетом и ресурсами государства", - добавил Портнов.

Кроме того, он отметил, что по четырем первым заявлениям о преступлениях Порошенко, Государственное бюро расследований сейчас проводит ряд первоочередных следственных действий и допросов.

Напомним, 30 мая следователи Государственного бюро расследований начали уголовное производство по четвертой жалобе экс-заместителя главы АП Януковиче Андрея Портнова по обвинению Петра Порошенко в совершении преступлений.