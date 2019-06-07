Скарги Портнова: ДБР перевіряє низку високопоставлених осіб

КИЇВ. 7 червня. УНН. У чотирьох кримінальних провадженнях, зареєстрованих за заявами екс-заступника глави Адміністрації Президента часів Януковича Андрія Портнова, Державне бюро розслідувань перевіряє на причетність до скоєння злочинів низку високопоставлених осіб, в тому числі і п'ятого президента України Петра Порошенка. Про це сказала в інтерв'ю виданню "Фокус" перший заступник директора ДБР Ольга Варченко, передає кореспондент УНН.