Скарги Портнова: ДБР перевіряє низку високопоставлених осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. У чотирьох кримінальних провадженнях, зареєстрованих за заявами екс-заступника глави Адміністрації Президента часів Януковича Андрія Портнова, Державне бюро розслідувань перевіряє на причетність до скоєння злочинів низку високопоставлених осіб, в тому числі і п'ятого президента України Петра Порошенка. Про це сказала в інтерв'ю виданню "Фокус" перший заступник директора ДБР Ольга Варченко, передає кореспондент УНН.
"Заведено справу не стосовно Порошенка, а щодо кількох осіб, які, можливо, причетні до злочинів, описаних у заяві Андрія Портнова. Ми розслідуємо 4 таких провадження і перевіряємо на причетність до скоєння злочинів низку високопоставлених осіб, у тому числі і Порошенка", - заявила Варченко.
За її словами, провадження розслідуються так само, як і всі інші: спочатку співробітники Бюро допитують заявника, потім проводять інші слідчі дії.
"Поки про якусь конкретику рано говорити. Є заява, ми повинні перевірити кожен викладений у ньому факт. Без проведення певного обсягу слідчих дій, вивчення всіх матеріалів, висновки робити на підставі однієї заяви непрофесійно", - додала Варченко.
Нагадаємо, 30 травня слідчі Державного бюро розслідувань почали кримінальне провадження за четвертою скаргою екс-заступника глави АП часів Януковича Андрія Портнова за звинуваченням Петра Порошенка у скоєнні злочинів.