Жалобы Портнова: ГБР проверяет ряд высокопоставленных лиц

"Заведено дело не в отношении Порошенко, а в отношении нескольких лиц, которые, возможно, причастны к преступлениям, описанным в заявлении Андрея Портнова. Мы расследуем 4 таких производства и проверяем на причастность к совершению преступлений ряд высокопоставленных лиц, в том числе и Порошенко", - заявила Варченко.

По ее словам, производства расследуются так же, как и все остальные: сначала сотрудники Бюро допрашивают заявителя, потом проводят другие следственные действия.

"Пока о какой-то конкретике рано говорить. Есть заявление, мы должны проверить каждый изложенный в нем факт. Без проведения определенного объема следственных действий, изучения всех материалов, выводы делать на основании одного заявления не профессионально", - добавила Варченко.

Напомним, 30 мая следователи Государственного бюро расследований начали уголовное производство по четвертой жалобе экс-заместителя главы АП времен Януковича Андрея Портнова по обвинению Петра Порошенко в совершении преступлений.