Порошенко уволил заместителя главы АП Марченко
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Действующий Президент Украины Петр Порошенко уволил заместителя главы АП. Соответствующий указ №293 размещен на сайте Президента Украины, передает УНН.
"Освободить Марченко Сергея Михайловича от должности заместителя Главы Администрации Президента Украины", - говорится в тексте указа.
Напомним, после того, как стала известна дата инаугурации Владимира Зеленского на пост Президента Украины, действующий украинский президент Петр Порошенко подписал ряд указов об увольнении с должностей нескольких человек.
Так, Порошенко уволил Ростислава Павленко с должности директора Национального института стратегических исследований, назначив Василия Яблонского и.о. директора.
В частности, был подписан указ о увольнении с должности посла Украины в Китайской Народной Республике.
Также был уволены ряд советников Президента Украины. Среди них, как внештатные советники, были уволены Ростислав Павленко и Сергей Березенко, также среди советников были уволены Олег Медведев и Юрий Бирюков.
Как сообщал УНН, ранее была уволена Ирина Геращенко с должности уполномоченного Президентом по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях. И как представитель Президента Украины в ВРУ была уволена Ирина Луценко.
16 мая Порошенко уволил Константина Елисеева с должности заместителя главы Администрации президента.
Вчера, 18 мая, действующий Президент уволил первого заместителя АП Ковальчука из Нацсовета реформ.