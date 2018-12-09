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Порошенко обратился к Онуфрия, чтобы тот поспособствовал освобождению моряков

Киев • УНН

 • 12372 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Президент Петр Порошенко обратился к предстоятелю Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрию, чтобы тот поспособствовал освобождению украинских моряков, которые были захвачены Россией. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает УНН.

Порошенко обратился к Онуфрия, чтобы тот поспособствовал освобождению моряков

"Вчера и позавчера я разговаривал с предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата Блаженнейшим Онуфрием. Обратился к нему с просьбой немедленно связаться с Москвой для того, чтобы по линии церкви принять соответствующие меры для того, чтобы вернуть (наших моряков - ред.). Я не буду останавливаться перед любой возможностью для того, чтобы вернуть наших солдат. Мы будем молиться и надеяться, что это произойдет как можно скорее", - заявил глава государства.

Как подчеркнул Порошенко, он будет использовать все возможные средства, чтобы освободить украинских моряков, захваченных в плен Россией.

Он также напомнил, что сразу же после получения информации об обстреле украинских кораблей пригласил к разговору президента России Владимира Путина "для того, чтобы получить объяснения действий российских Вооруженных Сил". Поскольку тот "избегает разговора", Президент связался с рядом мировых лидеров и руководителей международных организаций. В частности, состоялись переговоры Порошенко с главой НАТО Йенсом Столтенбергом, канцлером Германии Ангелой Меркель, государственным секретарем США Майком Помпео, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и многими другими лидерами стран мира и международных организаций.

Также он подчеркнул, что ни один российский суд не имеет никакой юрисдикции над украинскими моряками, ведь согласно Женевской конвенции они являются военнопленными.

"Они должны быть немедленно освобождены. В противном случае Россия будет привлечена к ответственности", - подчеркнул глава государства. Украина, по его словам, также требует немедленного освобождения украинских кораблей и немедленного открытия Керченского пролива и Азовского моря, прекращение частичной оккупации Азовского моря.

Напомним, страны-союзники НАТО активно общаются с Россией по освобождению захваченных на Азове украинских моряков.

Задержанные Российской Федерацией в районе Керченского пролива украинские моряки являются военнопленными, а следовательно подлежат не обмену, а возврату.

Российская Федерация не хочет даже разговаривать на тему возможного обмена незаконно задержанных украинских моряков.

Украинские Национальные Новости

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