Країни НАТО комунікують з РФ щодо звільнення українських моряків - Клімкін
Київ • УНН
БРЮССЕЛЬ-КИЇВ. 4 грудня. УНН. Країни-союзники НАТО активно комунікують з Росією щодо звільнення захоплених на Азові українських моряків. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час брифінгу в Брюсселі, передає кореспондент УНН.
“Мій перший заклик був — сприяти звільненню наших моряків. Це — абсолютний пріоритет... Багато союзників уже активно комунікують з цього приводу з Росією, і не тільки надсилають месседжі, а саме намагаються нам допомогти, це також для мене дуже важливо”, — сказав міністр.
Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їх екіпажів.
У зв'язку з цим в 10 областях України введено військовий стан до 26 грудня.
Українських моряків заарештували в Криму 27 і 28 листопада на два місяці.
У Росії заявили, що в московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових в Росію.
ЄСПЛ зобов'язав Росію надати інформацію про українських моряків.