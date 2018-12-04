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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Страны НАТО коммуницируют с РФ об освобождении украинских моряков - Климкин

Киев • УНН

 • 12160 просмотра

БРЮССЕЛЬ-КИЕВ. 4 декабря. УНН. Страны-союзники НАТО активно общаются с Россией об освобождении захваченных на Азове украинских моряков. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на брифинге в Брюсселе, передает корреспондент УНН.

Страны НАТО коммуницируют с РФ об освобождении украинских моряков - Климкин

"Мой первый призыв был - способствовать освобождению наших моряков. Это - абсолютный приоритет ... Многие союзники уже активно общаются по этому поводу с Россией, и не только присылают месседжи, а именно пытаются помочь, это также для меня очень важно", - сказал министр.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

Украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.

В России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина впоследствии подтвердила информацию о переправке военных в Россию.

ЕСПЧ обязал Россию предоставить информацию об украинских моряках.

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