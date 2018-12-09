Порошенко звернувся до Онуфрія, аби той посприяв звільненню моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Президент Петро Порошенко звернувся до предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату Онуфрія, аби той посприяв звільненню українських моряків, які були захоплені Росією. Про це повідомляє прес-служба голови держави, передає УНН.
"Вчора і позавчора я мав розмову з предстоятелем Української православної церкви московського патріархату блаженнійшим Онуфрієм. Звернувся до нього з проханням негайно зв'язатися з Москвою для того, щоб по лінії церкви вжити відповідних заходів для того, щоб повернути (наших моряків - ред.). Я не буду зупинятися перед будь-якою можливістю для того, щоб повернути наших солдат. Ми будемо молитися і сподіватися, що це відбудеться якнайскоріше", - заявив голова держави.
Як підкреслив Порошенко, він використовуватиме всі можливі засоби, аби звільнити українських моряків, захоплених у полон Росією.
Він також нагадав, що одразу ж після отримання інформації про обстріл українських кораблів запросив розмову з президентом Росії Володимиром Путіним "для того, щоб отримати пояснення дій російських Збройних Сил". Оскільки той "уникає розмови", Президент зв'язався з низкою світових лідерів та керівників міжнародних організацій. Зокрема, відбулися переговори Порошенка з очільником НАТО Єнсом Столтенбергом, канцлером Німеччини Ангелою Меркель, державним секретарем США Майком Помпео, президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і багатьма іншими лідерами країн світу та міжнародних організацій.
Також він наголосив, що жоден російський суд не має жодної юрисдикції над українськими моряками, адже відповідно до Женевської конвенції вони є військовополоненими.
"Вони мають бути негайно звільнені. В іншому випадку Росія буде притягнута до відповідальності", - підкреслив голова держави. Україна, за його словами, також вимагає негайного звільнення українських кораблів та негайного відкриття Керченської протоки і Азовського моря, припинення часткової окупації Азовського моря.
Нагадаємо, країни-союзники НАТО активно комунікують з Росією щодо звільнення захоплених на Азові українських моряків.
Затримані Російською Федерацією в районі Керченської протоки українські моряки є військовополоненими, а отже підлягають не обміну, а поверненню.
Російська Федерація не хоче навіть розмовляти на тему можливого обміну незаконно затриманих українських моряків.