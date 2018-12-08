Порошенко призвал не пускать российские суда в порты Европы и США

"Я хочу донести абсолютно четкую информацию. Украинские торговые суда, украинские военно-морские силы действуют в соответствии с нормами международного права", - подчеркнул Президент Петр Порошенко в интервью американскому телеканалу Fox News.

Президент подчеркнул, что Украина действует в рамках Конвенции ООН о свободе судоходства, а также двустороннего украинского-российского соглашения, где определено специальный статус Керченского пролива и Азовского моря. "И это украинские и российские воды - как Керченский пролив, так и Азовское море", - отметил он.



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Президент отметил, что украинские военные суда в рамках международных соглашений не должны были делать запрос, или просить любой другой формы согласования от РФ.

Он также отметил, что все российские компании, работающие в Керченском проливе, находятся в санкционных списках США и Евросоюза и сотрудничество с ними не является законным. "В этой ситуации Россия противостоит всему миру. Россия блокирует свободу судоходства в украинских территориальных водах", - подчеркнул он.

По словам Президента, в этой ситуации необходимо иметь сценарий как восстановить свободу судоходства, как остановить незаконную оккупацию Керченского пролива и Азовского моря.



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Президент напомнил, что Украина имеет два порта на Азовском море в Мариуполе и Бердянске, через которые проходит 40% нашего экспорта продукции металлургической промышленности. Он отметил, что блокада, оккупация Азовского моря имеет значительные экономические последствия. "Мы не можем это принять - ни мы, ни Европейский Союз", - сказал Петр Порошенко, добавив, что это касается и Соединенных Штатов. Он отметил, что проход через Керченский пролив заблокирован и для судов, которые ходят под флагами стран ЕС.

"В этой ситуации российским судам должен быть запрещен вход в европейские и американские порты", - отметил Петр Порошенко.

Глава государства подчеркнул, что Украина готова к координации действий с партнерами в этом вопросе.

Накануне министр иностранных дел Германии Хайко Маас предложил распространить мандат мониторинговой миссии ОБСЕ на Азовское море.

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захваченные в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины .