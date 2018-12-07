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Кожне п’яте судно, яке зупиняє РФ біля Керченської протоки, під європейським прапором

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Кожне п’яте судно, яке зупиняє Російська Федерація біля Керченської протоки, прямує до українських портів під європейським прапором. Про це сказав міністр інфраструктури України Володимир Омелян під час зустрічі з міністром з Франції Елізабет Борн, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури.

Кожне п’яте судно, яке зупиняє РФ біля Керченської протоки, під європейським прапором

“Це складна ситуація не лише для України чи Азовського регіону, але і для всієї Європи. Росія не зупиниться на Азовському морі, Росія не зупиниться в Україні. Якщо їм зійде з рук ситуація в Керченські протоці, то наступного року вони будуть робити те саме в Чорному в Балтійському морях. Тому дуже важливо, щоб наші європейські та американські союзники говорили одним голосом і я радий, що це відбувається. Кожне п’яте судно, яке зупиняється росіянами і очікує кілька діб, — під європейським прапором. Добовий простій судна коштує від 10 до 50 тисяч доларів”, — розповів міністр.

Через це, за словами Омеляна, європейські платники податків повинні платити додатково через те, що Росія вирішила ігнорувати норми міжнародного права.

Нагадаємо, сьогодні у Держприкордонслужбі повідомляли, що понад 140 суден очікують проходу через Керченську протоку.

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