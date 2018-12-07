Понад 140 суден чекають проходу через Керченську протоку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Керченській протоці окупанти продовжують чинити перешкоди руху кораблів через окуповану нею Керченську протоку, створюючи перешкоди українським суднам. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДПС України.
"Окупанти створюють перешкоди саме кораблям, що прямують в українські порти. Загалом за минулу добу через Керченську протоку вони пропустили лише 41 судно в обох напрямках, з яких 8 суден саме з/до портів України. При цьому останні піддавалися перевірці представниками ФСБ Росії", - йдеться у повідомленні.
Станом на ранок 7 грудня, за даними Держприкордонслужби, на якірних стоянках і рейдах в очікуванні проходу Керченською протокою перебуває понад 140 суден, 98 з яких з боку Чорного моря.
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У відомстві зазначають, що наприкінці осені, кількість суден в Керченській протоці становить більше 400. На початку грудня ситуація дещо стабілізувалась і кількість суден знизилась до 105. Наразі знову фіксується збільшення.
Нагадаємо, українські воєнно-морські сили не збираються відмовитися від використання Керченського проливу та права присутності в Азовському море.