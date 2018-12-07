Каждое пятое судно, которое останавливает РФ у Керченского пролива, под европейским флагом
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Каждое пятое судно, которое останавливает Российская Федерация у Керченского пролива, направляется в украинские порты под европейским флагом. Об этом сказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время встречи с министром из Франции Элизабет Борн, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.
“Это сложная ситуация не только для Украины или Азовского региона, но и для всей Европы. Россия не остановится на Азовском море, Россия не остановится в Украине. Если им сойдет с рук ситуация в Керченском проливе, то в следующем году они будут делать то же самое в Черном в Балтийском морях. Поэтому очень важно, чтобы наши европейские и американские союзники говорили одним голосом и я рад, что это происходит. Каждое пятое судно, которое останавливается русскими и ожидает несколько суток — под европейским флагом. Суточный простой судна стоит от 10 до 50 тыс. долларов”, - рассказал министр.
Из-за этого, по словам Омеляна, европейские налогоплательщики должны платить дополнительно из-за того, что Россия решила игнорировать нормы международного права.
Напомним, сегодня в Госпогранслужбе сообщали, что более 140 судов ожидают прохода через Керченский пролив.