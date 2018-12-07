Каждое пятое судно, которое останавливает РФ у Керченского пролива, под европейским флагом

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 85719 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 193661 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 149140 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 214826 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 258126 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 215773 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 247929 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208543 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 491989 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241660 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

5.4м/с
79%
Популярные новости

Иран привел вооруженные силы в боевую готовность из-за угрозы атаки США - Reuters

6 апреля, 19:57 • 9206 просмотра

80-летнюю звезду "Игры в кальмара" приговорили к году тюрьмы за насильственное развращение партнерши по съемкам

6 апреля, 21:00 • 6306 просмотра

Маск осудил "тех, кто поощряет войну", призвав "остановить бойню"

6 апреля, 22:36 • 8916 просмотра

Защитить большие территории от "баллистики" невозможно - Игнат

6 апреля, 23:03 • 10786 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

00:37 • 14170 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 270248 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 245884 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 331374 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 491989 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 583117 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 35183 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 214827 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 81014 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 77263 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 82735 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Каждое пятое судно, которое останавливает РФ у Керченского пролива, под европейским флагом

Киев • УНН

 • 10225 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Каждое пятое судно, которое останавливает Российская Федерация у Керченского пролива, направляется в украинские порты под европейским флагом. Об этом сказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время встречи с министром из Франции Элизабет Борн, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

Каждое пятое судно, которое останавливает РФ у Керченского пролива, под европейским флагом

“Это сложная ситуация не только для Украины или Азовского региона, но и для всей Европы. Россия не остановится на Азовском море, Россия не остановится в Украине. Если им сойдет с рук ситуация в Керченском проливе, то в следующем году они будут делать то же самое в Черном в Балтийском морях. Поэтому очень важно, чтобы наши европейские и американские союзники говорили одним голосом и я рад, что это происходит. Каждое пятое судно, которое останавливается русскими и ожидает несколько суток — под европейским флагом. Суточный простой судна стоит от 10 до 50 тыс. долларов”, - рассказал министр.

Из-за этого, по словам Омеляна, европейские налогоплательщики должны платить дополнительно из-за того, что Россия решила игнорировать нормы международного права.

Напомним, сегодня в Госпогранслужбе сообщали, что более 140 судов ожидают прохода через Керченский пролив.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$63.86
Bitcoin
$76,986.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,051.91
Ethereum
$1,554.40