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Порошенко закликав не пускати російські судна у порти Європи й США

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Росія протистоїть всьому світу, блокуючи свободу судноплавства в українських територіальних водах. В цій ситуації російським суднам має бути заборонений вхід у європейські та американські порти. Про це заявив Президент Петро Порошенко в інтерв’ю американському телеканалу Fox News, передає УНН з посиланням на прес-службу Президента. 

Порошенко закликав не пускати російські судна у порти Європи й США

"Я хочу донести абсолютно чітку інформацію. Українські торговельні судна, українські воєнно-морські сили діють відповідно до норм міжнародного права", - підкреслив Президент Петро Порошенко в інтерв’ю американському телеканалу Fox News.

Президент наголосив, що Україна діє в рамках Конвенції ООН про свободу судноплавства, а також двосторонньої українсько-російської угоди, де визначено спеціальний статус Керченської протоки та Азовського моря. "І це українські і російські води – як Керченська протока, так і Азовське море", - зауважив він.

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Президент зазначив, що українські військові судна в рамках міжнародних угод не повинні були робити запит, або просити будь-якої іншої форми погодження від РФ.

Він також наголосив, що всі російські компанії, що працюють в Керченській протоці, знаходяться у санкційних списках США та Євросоюзу і співпраця з ними не є законною. "В цій ситуації Росія протистоїть всьому світу. Росія блокує свободу судноплавства в українських територіальних водах", - підкреслив він.

За словами Президента, в цій ситуації необхідно мати сценарій як відновити свободу судноплавства, як зупинити незаконну окупацію Керченської протоки та Азовського моря.

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Президент нагадав, що Україна має два порти на Азовському морі у Маріуполі та Бердянську, через які проходить 40% нашого експорту продукції металургійної промисловості. Він зазначив, що блокада, окупація Азовського моря має значні економічні наслідки. "Ми не можемо це сприйняти – ні ми, ні Європейський Союз", - сказав Петро Порошенко, додавши, що це стосується і Сполучених Штатів. Він зазначив, що прохід через Керченську протоку заблокований і для суден, які ходять під прапорами країн ЄС.

"В цій ситуації російським суднам має бути заборонений вхід у європейські та американські порти", - наголосив Петро Порошенко.

Глава держави підкреслив, що Україна готова до координації дій з партнерами у цьому питанні.

Напередодні міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас запропонував поширити мандат моніторингової місії ОБСЄ на Азовське море.

25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

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