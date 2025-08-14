Порошенко раскритиковали за сверхдорогой пиджак на фотосессии с военными: безвкусица и цинизм

Лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко на четвертый год войны продолжает шокировать роскошным стилем жизни, появляясь перед военными в сверхдорогой одежде лакшери брендов. Об этом в своем посте в социальных сетях написал политический эксперт Валентин Гладких, обвинив политика в бестактности и хвастовстве богатством.

"Главный политический модник страны с позывным Петр "Лакшери" Порошенко на четвертый год войны никак не может отказать себе в роскоши. Демонстрирует он эту роскошь не кому-нибудь, а военным – парням, которые с утра простояли на жаре, чтобы выряженный "сивочолый" на их фоне записал пиарный пост. Он вырядился на фотосессию с военными в пиджак Canali за почти 75 тыс грн. Чтобы знали, кто тут самый главный и богатый", – пишет Гладких в своем посте.

Он подчеркнул неуместность сверхдорогой одежды политика перед военными и волонтерами, особенно в войну.

"Конечно, у Петра Алексеевича на все эти лохмотья есть деньги. Он лишь за войну обогатился в 20 раз больше, чем зарабатывал до войны и стал одним из самых богатых в стране. Здесь вопрос в неуместности такой одежды, особенно, когда встречаешься с военными или волонтерами. Они меньше всего нуждаются, чтобы ряженые политики дефилировали перед ними в многотысячном наряде. Это дико – хвастаться богатством, когда страна – в войне. Да и в цивилизованных государствах большие деньги молчат. Это лишь аборигены рядятся во все бусы, перья и бисер, чтобы привлечь внимание к своему статусу".

Политолог также приводит ряд других примеров "безвкусицы и бестактности" Порошенко.

"Безвкусица и бестактность – постоянные спутники "гетьмана". Чего только стоит выходка с рождественской фотосессией Порошенко на фоне дронов в рубашке Loro Piano за $4300 (180 тыс. грн). Тогда партия фпв, на которую донатили украинцы, не ехала к военным, потому что неделями ждала на складе, пока Петр Алексеевич запишет ролик". Гладких подчеркивает двойные стандарты: пока Порошенко хвастается роскошью, его фонды собирают донаты от украинцев, которые "прокручивают под проценты", чтобы финансировать подарки сыну-уклонисту в Лондоне или отдых депутатов на Мальдивах. "Рубашки по 5000 долларов, носки по 1000 уо… "Гетьман" продолжает жить масштабно. И интересная закономерность: чем тяжелее украинцам, тем в большей роскоши живет Петр", – пишет Гладких.

На завершение поста Гладких называет такое поведение нардепа Порошенко загадкой для психолога, связанной с "сельским колхозным детством", и подчеркивает, что в цивилизованных государствах "большие деньги молчат".

Как сообщалось, Порошенко в начале августа выехал в Лондон для профилактики сахарного диабета в London Bridge Hospital, за что был раскритикован военными, ведь при его каденции государственная программа поддержки инсулинозависимых была фактически уничтожена.