Порошенко раскритиковали за сверхдорогой пиджак на фотосессии с военными: безвкусица и цинизм

11:53 • 5542 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
09:32 • 20366 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
08:11 • 68542 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
07:55 • 42038 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
07:51 • 40661 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 38459 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 37490 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 44684 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 43796 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 41770 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
публикации
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе12:29 • 3522 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
Эксклюзив
08:11 • 68572 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 181884 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 155286 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 144280 просмотра
Порошенко раскритиковали за сверхдорогой пиджак на фотосессии с военными: безвкусица и цинизм

Киев • УНН

 • 1208 просмотра

Политический эксперт Валентин Гладких обвинил Петра Порошенко в бестактности и хвастовстве богатством, появляясь перед военными в сверхдорогой одежде. Он отметил, что Порошенко демонстрирует роскошь, обогатившись в 20 раз во время войны.

Порошенко раскритиковали за сверхдорогой пиджак на фотосессии с военными: безвкусица и цинизм

Лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко на четвертый год войны продолжает шокировать роскошным стилем жизни, появляясь перед военными в сверхдорогой одежде лакшери брендов. Об этом в своем посте в социальных сетях написал политический эксперт Валентин Гладких, обвинив политика в бестактности и хвастовстве богатством.

"Главный политический модник страны с позывным Петр "Лакшери" Порошенко на четвертый год войны никак не может отказать себе в роскоши. Демонстрирует он эту роскошь не кому-нибудь, а военным – парням, которые с утра простояли на жаре, чтобы выряженный "сивочолый" на их фоне записал пиарный пост. Он вырядился на фотосессию с военными в пиджак Canali за почти 75 тыс грн. Чтобы знали, кто тут самый главный и богатый", – пишет Гладких в своем посте.

Он подчеркнул неуместность сверхдорогой одежды политика перед военными и волонтерами, особенно в войну.

"Конечно, у Петра Алексеевича на все эти лохмотья есть деньги. Он лишь за войну обогатился в 20 раз больше, чем зарабатывал до войны и стал одним из самых богатых в стране. Здесь вопрос в неуместности такой одежды, особенно, когда встречаешься с военными или волонтерами. Они меньше всего нуждаются, чтобы ряженые политики дефилировали перед ними в многотысячном наряде. Это дико – хвастаться богатством, когда страна – в войне. Да и в цивилизованных государствах большие деньги молчат. Это лишь аборигены рядятся во все бусы, перья и бисер, чтобы привлечь внимание к своему статусу".

Политолог также приводит ряд других примеров "безвкусицы и бестактности" Порошенко.

"Безвкусица и бестактность – постоянные спутники "гетьмана". Чего только стоит выходка с рождественской фотосессией Порошенко на фоне дронов в рубашке Loro Piano за $4300 (180 тыс. грн). Тогда партия фпв, на которую донатили украинцы, не ехала к военным, потому что неделями ждала на складе, пока Петр Алексеевич запишет ролик". Гладких подчеркивает двойные стандарты: пока Порошенко хвастается роскошью, его фонды собирают донаты от украинцев, которые "прокручивают под проценты", чтобы финансировать подарки сыну-уклонисту в Лондоне или отдых депутатов на Мальдивах. "Рубашки по 5000 долларов, носки по 1000 уо… "Гетьман" продолжает жить масштабно. И интересная закономерность: чем тяжелее украинцам, тем в большей роскоши живет Петр", – пишет Гладких.

На завершение поста Гладких называет такое поведение нардепа Порошенко загадкой для психолога, связанной с "сельским колхозным детством", и подчеркивает, что в цивилизованных государствах "большие деньги молчат".

Как сообщалось, Порошенко в начале августа выехал в Лондон для профилактики сахарного диабета в London Bridge Hospital, за что был раскритикован военными, ведь при его каденции государственная программа поддержки инсулинозависимых была фактически уничтожена.

Лилия Подоляк

