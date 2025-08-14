Порошенка розкритикували за наддорогий піджак на фотосесії з військовими: несмак та цинізм

Лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко на четвертий рік війни продовжує шокувати розкішним стилем життя, з'являючись перед військовими в наддорогому одязі лакшері брендів. Про це у своєму пості в соціальних мережах написав політичний експерт Валентин Гладких, звинувативши політика в безтактності і хизуванні багатством, передає УНН.

"Головний політичний модник країни с позивним Петро "Лакшері" Порошенко на четвертий рік війни ніяк не може відмовити собі у розкоші. Демонструє він цю розкіш не кому-небудь, а військовим – хлопцям, які зранку простояли на спеці, щоб виряджений "сивочолий" на їхньому фоні записав піарний пост. Він вирядився на фотосесію з військовими у піджак Canali за майже 75 тис грн. Щоб знали, хто тут самий головний і заможний", – пише Гладких у своєму дописі.

Він підкреслив недоречність наддорогого вбрання політика перед військовими та волонтерами, особливо у війну.

"Звісно, в Петра Олексійовича на всі ці лахи є гроші. Він лише за війну збагатився у 20 разів більше, ніж заробляв до війни і став одним з найбагатших в країні. Тут питання в недоречності такого одягу, особливо, коли зустрічаєшся з військовими чи волонтерами. Вони менше всього потребують, щоб ряжені політики дефілювали перед ними у багатотисячному вбранні. Це дико – хизуватися багатством, коли країна – у війні. Та й у цивілізованих державах великі гроші мовчать. Це лише аборигени рядяться в усі буси, пір’я та бісер, щоб привернути увагу до свого статусу".

Політолог також наводить низку інших прикладів "несмаку та безтактовності" Порошенка.

"Несмак та безтактовність – постійні супутники "гетьмана". Чого тільки вартує вихідка із різдвяною фотосесією Порошенка на фоні дронів у сорочці Loro Piano за $4300 (180 тис. грн). Тоді партія фпв, на яку донатили українці, не їхала до військових, бо тижнями чекала на складі, поки Петро Олексійович запише ролик", – зазначає експерт. Гладких наголошує на подвійних стандартах: поки Порошенко хизується розкішшю, його фонди збирають донати від українців, які "прокручують під відсотки", щоб фінансувати подарунки сину-ухилянту в Лондоні чи відпочинок депутатів на Мальдівах. "Сорочки по 5000 доларів, шкарпетки по 1000 уо… "Гетьман" продовжує жити масштабно. І цікава закономірність: чим тяжче українцям, тим в більшій розкоші живе Петро", – пише Гладких.

На завершення посту Гладких називає таку поведінку нардепа Порошенка загадкою для психолога, пов'язаною з "сільським колгоспним дитинством", і підкреслює, що в цивілізованих державах "великі гроші мовчать".

Як повідомлялось, Порошенко на початку серпня виїхав до Лондона для профілактики цукрового діабету в London Bridge Hospital, за що був розкритикований військовими, адже за його каденції державна програма підтримки інсулінозалежних була фактично знищена.