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Порошенко предупредил об опасности гибридной агрессии РФ для АЭС

Киев • УНН

 • 12982 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, который отмечается 14 декабря, заявил, что гибридная война России заставляет ужесточать меры безопасности на АЭС. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, передает УНН.

Порошенко предупредил об опасности гибридной агрессии РФ для АЭС

“Поэтому в этой гибридной войне (с Россией) мы вынуждены прибегать к усиленным мерам безопасности на атомных электростанциях, других стратегических объектах, защищать их от возможных атак террористически диверсионных групп и новейших киберугроз”, — отметил президент.

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Также Порошенко отметил, что с началом российской агрессии появилась реальная угроза возникновения новых масштабных катастроф.

В 2018 году российские спецслужбы осуществили 35 хакерских атак на объекты критической инфраструктуры.

В список объектов критической инфраструктуры входят важные предприятия для функционирования экономики и безопасности государства, общества и населения, вывод из строя или разрушение которых может иметь влияние на национальную безопасность и оборону, среду, привести к значительным материальным и финансовым убыткам, человеческим жертвам.

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Они включают в себя:

  • жизненно важные (АЭС, большие гидросооружения и ГЭС, хранилища стратегических запасов нефти и газа, опасные химические и нефтехимические производства, хранилища ядерных материалов и боеприпасов);
  • крайне важные (крупные системы энергообеспечения, метрополитен, сети водоснабжения и канализации, источники питьевой воды, водоочистные сооружения, магистральные трубопроводы, крупные нефтебазы, резервы нефти, подземные хранилища газа, электрические подстанции, мостовые переходы, крупные элеваторы и т. п.);
  • важные (морские порты, очистные сооружения, магистральные автомобильные и железные дороги, крупные аэропорты, центры связи, центризбиркомы и т. п.).

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Напомним, в последний раз серьезное нападение регистрировалось в июле 2018 года во время остановки поставок хлора на водоочистные станции. Тогда СБУ предупредила кибератаку на стратегически важный объект.

К слову, в 2019 году в Украине должны состояться выборы президента и парламента. Так, президентские выборы намечены на 31 марта 2019 года, а выборы в Верховную Раду IX созыва — 27 октября.

До 26 декабря в десяти областях Украины введено военное положение.

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