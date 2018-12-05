Путін розповів, чому не відповідає на дзвінки Порошенка
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Президент РФ Володимир Путін заявив, що він не відповідає на спроби Президента України Петра Порошенка поговорити по телефону, тому що не хоче брати участь у його виборчій кампанії. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.
"Адже справа не в тому, що я просто ухиляюся і не хочу з Петром Олексійовичем розмовляти, справа не в цьому", - сказав Путін, відповідаючи на прохання прокоментувати відсутність телефонної розмови з Порошенком, про яку просила українська сторона.
"Справа в тому, що я не хочу брати участь у його виборчій кампанії", - пояснив президент РФ.
За словами Путіна, Порошенко "майстерно створює кризові і провокаційні ситуації і тут же перекладає відповідальність за скоєне на Росію", після чого "хоче тут же продемонструвати, що він успішно вирішує виниклі проблеми".
"Ось нехитра комбінація, і я в цих комбінаціях не хочу брати участь і не буду", - підсумував російський лідер.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що президент Росії Володимир Путін досі не відповів на його запит на телефонну розмову про напад на українські кораблі в районі Азовського моря.
25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їхніх екіпажів.
У зв'язку з цим в 10 областях України введено військовий стан до 26 грудня.