Путін розповів, чому не відповідає на дзвінки Порошенка

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Президент РФ Володимир Путін заявив, що він не відповідає на спроби Президента України Петра Порошенка поговорити по телефону, тому що не хоче брати участь у його виборчій кампанії. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.