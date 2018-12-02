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Путін досі не відповів на запит про телефонну розмову з приводу ескалації на Азові - Порошенко

Путін досі не відповів на запит про телефонну розмову з приводу ескалації на Азові - Порошенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що президент Росії Володимир Путін досі не відповів на його запит на телефонну розмову щодо нападу на українські кораблі в Азовському морі. Про це Порошенко сказав в інтерв'ю французькому телеканалу France 24, передає УНН з поиланням на прес-службу Глави держави.

"На жаль, досі Путін не відповів на мій запит на пряму телефонну розмову у будь-якому форматі – в двосторонньому, в нормандському, за участі американських партнерів тощо", - розповів Петро Порошенко.

За його словами, російська сторона відмовляється від прямих телефонних переговорів.

Нагадаємо, в п’ятницю, 30 листопада Денісовій нарешті підтвердили перебування 21 українського моряка у "Лефортово". 

Раніше, 28 листопада підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував до 25 січня 2019 року всіх українських моряків, затриманих російськими прикордонниками у неділю біля Керченської протоки.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

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