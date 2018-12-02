Путин до сих пор не ответил на запрос о телефонном разговоре по поводу эскалации на Азове - Порошенко

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 82835 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103182 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 138089 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 136099 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132267 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126447 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164430 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117948 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141533 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145344 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Путин до сих пор не ответил на запрос о телефонном разговоре по поводу эскалации на Азове - Порошенко

Путин до сих пор не ответил на запрос о телефонном разговоре по поводу эскалации на Азове - Порошенко

Киев  •  УНН

 • 10927 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что президент России Владимир Путин до сих пор не ответил на его запрос на телефонный разговор о нападении на украинском корабле в Азовском море. Об этом Порошенко сказал в интервью французскому телеканалу France 24, передает УНН со поиланням на пресс-службу главы государства.

"К сожалению, до сих пор Путин не ответил на мой запрос напрямой телефонный разговор в любом формате - в двустороннем, в нормандском с участием американских партнеров и т.д.", - рассказал Петр Порошенко.

По его словам, российская сторона отказывается от прямых телефонных переговоров.

Напомним, в пятницу, 30 ноября Денисовой наконец подтвердили пребывания 21 украинского моряка в "Лефортово".

Ранее, 28 ноября подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 всех украинских моряков, задержанных российскими пограничниками в воскресенье у Керченского пролива.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

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