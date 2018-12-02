Путин до сих пор не ответил на запрос о телефонном разговоре по поводу эскалации на Азове - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что президент России Владимир Путин до сих пор не ответил на его запрос на телефонный разговор о нападении на украинском корабле в Азовском море. Об этом Порошенко сказал в интервью французскому телеканалу France 24, передает УНН со поиланням на пресс-службу главы государства.
"К сожалению, до сих пор Путин не ответил на мой запрос напрямой телефонный разговор в любом формате - в двустороннем, в нормандском с участием американских партнеров и т.д.", - рассказал Петр Порошенко.
По его словам, российская сторона отказывается от прямых телефонных переговоров.
Напомним, в пятницу, 30 ноября Денисовой наконец подтвердили пребывания 21 украинского моряка в "Лефортово".
Ранее, 28 ноября подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 всех украинских моряков, задержанных российскими пограничниками в воскресенье у Керченского пролива.
Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.