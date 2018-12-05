Путин рассказал, почему не отвечает на звонки Порошенко

"Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать, дело не в этом", - сказал Путин, отвечая на просьбу прокомментировать отсутствие телефонного разговора с Порошенко, о котором просила украинская сторона.

"Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании", - пояснил президент РФ.

По словам Путина, Порошенко "искусно создает кризисные и провокационные ситуации и тут же перекладывает ответственность за содеянное на Россию", после чего "хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы".

"Вот нехитрая комбинация, и я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду", - заключил российский лидер.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что президент России Владимир Путин до сих пор не ответил на его запрос на телефонный разговор о нападении на украинские корабли в районе Азовского моря.

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.