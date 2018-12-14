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Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони
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Порошенко попередив про небезпеку гібридної агресії РФ для АЕС

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко у День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, який відзначається 14 грудня, заявив, що гібридна війна Росії змушує посилювати заходи безпеки на АЕС. Про це повідомила прес-служба Глави держави, передає УНН.

Порошенко попередив про небезпеку гібридної агресії РФ для АЕС

“Тому у цій гібридній війні (з Росією) ми вимушені вдаватися до посилених заходів безпеки на атомних електростанціях, інших стратегічних об’єктах, захищати їх від імовірних атак терористично-диверсійних груп та новітніх кіберзагроз”, — зазначив президент.

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Також Порошенко наголосив, що із початком російської агресії з’явилася реальна загроза виникнення нових масштабних катастроф.

У 2018 році російські спецслужби здійснили 35 хакерських атак на об’єкти критичної інфраструктури.

До списку об’єктів критичної інфраструктури входять стратегічно важливі підприємства для функціонування економіки і безпеки держави, суспільства та населення, виведення з ладу або руйнування яких може мати вплив на національну безпеку і оборону, природне середовище, призвести до значних матеріальних та фінансових збитків, людських жертв.

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Вони включають в себе:

  • життєво важливі (АЕС, великі гідроспоруди та ГЕС, сховища стратегічних запасів нафти та газу, небезпечні хімічні та нафтохімічні виробництва, сховища ядерних матеріалів та боєприпасів);
  • вкрай важливі (крупні системи енергозабезпечення, метрополітен, мережі водопостачання та каналізації, джерела питної води, водоочисні споруди, магістральні трубопроводи, крупні нафтобази, резерви нафти, підземні сховища газу, електричні підстанції, мостові переходи, крупні елеватори тощо);
  • важливі (морські порти, очисні споруди, магістральні автомобільні та залізничні дороги, крупні аеропорти, центри зв’язку, центрвиборчкоми і т. п.).

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Нагадаємо, востаннє серйозний напад реєструвався у липні 2018 року під час зупинки постачання хлору до водоочисних станцій. Тоді СБУ попередила кібератаку на стратегічно важливий об’єкт.

До слова, у 2019 році в Україні мають відбутися вибори президента і парламента. Так, президентські вибори заплановані на 31 березня 2019 року, а вибори до Верховної Ради IX скликання — 27 жовтня.

До 26 грудня у десяти областях України запроваджено воєнний стан.

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