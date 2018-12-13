Хмельницька АЕС аварійно вимкнула єдиний діючий енергоблок
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Сьогодні на блоці №2 на Хмельницькій атомній електростанції відбулось аварійне відключення через пошкодження у електромережі. Крім того, з 25 листопада блок №1 перебуває на плановому ремонті, який завершиться 8 серпня 2019 року. Про це повідомляє прес-служба ХАЕС, передає УНН.
“Сьогодні, 13 грудня о 06:33 енергоблок № 2 Хмельницької АЕС відключено від енергомережі через пошкодження трансформатора збудження фази В”, — йдеться у повідомленні.
Станом на 09:00 реакторна установка працює на 19% від номінальної потужності.
За минулу добу енергоблоком № 2 ХАЕС вироблено 24,32 млн кВт*год електроенергії, а з початку місяця — 291,31 млн кВт*год електроенергії.
Енергоблок № 1 з 25 листопада перебуває на ремонті в зв’язку з завершенням проектного терміну експлуатації. Роботи заплановано завершити до 8 серпня 2019 року.
Нагадаємо, це вже друга проблема на енергоблоці № 2, який 13 листопада був достроково підключений після двомісячного ремонту. 17 листопада його відключали для виконання налагодження установки турбогенератора.
26 липня Кабмін схвалив техніко-економічне обґрунтування будівництва енергоблоків № 3 і № 4 Хмельницької АЕС загальною вартістю 72 млрд гривень.
Як повідомляв УНН, на добудову 3 і 4 енергоблоків Хмельницької АЕС необхідно 3,7 млрд євро.
Хмельницька АЕС розташована у м. Нетішин у Хмельницькій області. У її складі працюють два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт. Введена у експлуатацію у 1987 році. Входить до складу ДП НАЕК “Енергоатом”.
ДП НАЕК “Енергоатом” — оператор чотирьох АЕС України, експлуатує 15 енергоблоків, оснащених водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.