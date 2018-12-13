Хмельницька АЕС аварійно вимкнула єдиний діючий енергоблок

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Сьогодні на блоці №2 на Хмельницькій атомній електростанції відбулось аварійне відключення через пошкодження у електромережі. Крім того, з 25 листопада блок №1 перебуває на плановому ремонті, який завершиться 8 серпня 2019 року. Про це повідомляє прес-служба ХАЕС, передає УНН.