Енергоблок №2 Хмельницької АЕС достроково підключили до енергомережі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопда. УНН. Сьогодні о 18:53 енергоблок №2 Хмельницької АЕС достроково підключено до енергомережі після завершення планового капітального ремонту, передає УНН із посиланням на прес-службу Міненерговугілля.
Як повідомили у прес-службі, триває набір потужності.
“...на Хмельницькій АЕС в роботі знаходяться 2 енергоблока. Сумарна потужність генераторів становить 1 160 МВт.
Енергоблоки працюють в штатному режимі, зауважень до роботи основного обладнання енергоблоків та персоналу немає”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Енергоблок №6 Запорізької АЕС відключили від мережі
У прес-службі також відзначили, що радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не зазнавав змін, знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень.
Довідка: Хмельницька АЕС (ХАЕС) — розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені у 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції — покриття дефіциту електричних потужностей в Західному регіоні України.