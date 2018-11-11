Енергоблок №6 Запорізької АЕС відключили від мережі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Сьогодні, 11 листопада, опівночі, енергоблок №6 Запорізької АЕС відключено від мережі для проведення планового середнього ремонту, який триватиме до 19 січня 2019 року. Про це з посиланням на прес-службу ЗАЕС повідомляє УНН.
Зокрема, на цей час на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться 3 енергоблока. Сумарна потужність генераторів становить 2 945 МВт.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Южно-Українській АЕС сталось аварійне знеструмлення енергоблоку
Енергоблоки працюють в штатному режимі, зауважень до роботи основного обладнання енергоблоків та персоналу немає.
У прес-службі додали, що радіаційний фон на проммайданчику і в санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) - 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону в місці розташування Запорізької АЕС.
Нагадаємо, у вересні енергоблок №2 Запорізької АЕС було відключено від мережі для усунення дефекту на трубопроводі автономного контуру головного циркуляційного насоса №3.