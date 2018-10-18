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На Южно-Українській АЕС сталось аварійне знеструмлення енергоблоку

На Южно-Українській АЕС сталось аварійне знеструмлення енергоблоку

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Несправність системи автоматичного регулювання турбіни призвела до автоматичного відключення енергоблоку № 3 Южно-Української АЕС. Про це повідомила прес-служба ДП “НАЕК „Енергоатом“”, передає УНН.

“17 жовтня 2018 року о 22:41 енергоблок № 3 Южно-Української АЕС було відключено від енергомережі через несправність системи автоматичного регулювання турбіни”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що порушень умов та меж безпечної експлуатації не було. Згідно з попередньою оцінкою за міжнародною шкалою INES подія класифікується: “нижче шкали/рівень 0”. Обладнання першого та другого енергоблоків ЮУАЕС працює у заданому режимі.

“Радіаційна обстановка на ЮУАЕС відповідає нормам безпеки. Радіаційній фон на промисловому майданчику Южно-Української АЕС знаходиться на рівні природних фонових значень. Викиди та скиди радіоактивних речовин в навколишнє середовище не перевищують встановлених допустимих значень”, — наголосили в “Енергоатомі”.

Южно-Українська АЕС — розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом ДП НАЕК “Енергоатом”. Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введено першу чергу: 2 гідроагрегати загальною електричною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, у стадії будівництва друга черга — гідроагрегат № 3).

Нагадаємо, 3 жовтня на час проведення планового ремонту на Запорізькій АЕС відключили один з енергоблоків.

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