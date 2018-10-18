На Южно-Украинской АЭС произошло аварийное обесточивание энергоблока
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Неисправность системы автоматического регулирования турбины привела к автоматическому отключению энергоблока № 3 Южно-Украинской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба ГП “НАЭК” Энергоатом"", передает УНН.
“17 октября 2018 года в 22:41 энергоблок № 3 Южно-Украинской АЭС был отключен от энергосети из-за неисправности системы автоматического регулирования турбины”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации не было. Согласно предварительной оценки по международной шкале INES событие классифицируется: “ниже шкалы / уровень 0”. Оборудование первого и второго энергоблоков ЮУАЭС работает в заданном режиме.
“Радиационная обстановка на ЮУАЭС соответствует нормам безопасности. Радиационный фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений”, — отметили в “Энергоатоме”.
Южно-Украинская АЭС — расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК “Энергоатом”. Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.
В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегаты общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь — гидроагрегат № 3).
Напомним, 3 октября на время проведения планового ремонта на Запорожской АЭС отключили один из энергоблоков.