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На Южно-Украинской АЭС произошло аварийное обесточивание энергоблока

На Южно-Украинской АЭС произошло аварийное обесточивание энергоблока

Киев  •  УНН

 • 42598 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Неисправность системы автоматического регулирования турбины привела к автоматическому отключению энергоблока № 3 Южно-Украинской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба ГП “НАЭК” Энергоатом"", передает УНН.

“17 октября 2018 года в 22:41 энергоблок № 3 Южно-Украинской АЭС был отключен от энергосети из-за неисправности системы автоматического регулирования турбины”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации не было. Согласно предварительной оценки по международной шкале INES событие классифицируется: “ниже шкалы / уровень 0”. Оборудование первого и второго энергоблоков ЮУАЭС работает в заданном режиме.

“Радиационная обстановка на ЮУАЭС соответствует нормам безопасности. Радиационный фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений”, — отметили в “Энергоатоме”.

Южно-Украинская АЭС — расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК “Энергоатом”. Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегаты общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь — гидроагрегат № 3).

Напомним, 3 октября на время проведения планового ремонта на Запорожской АЭС отключили один из энергоблоков.

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